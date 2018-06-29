Mensah Kayseri yolunda – Fotomaç – 29 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Mensah yolunda

    Mensah Kayseri yolunda

    Başkan , Paşa’da kiralık olan Mensah ve kulübü A.Madrid’le ön protokol yaptıklarını söyledi.

    Başkanı , sarı-kırmızılı camiaya bir müjdesi daha verdi. Başkan Bedir, geçen sezon 'da kiralık oynayan 23 yaşındaki ofansif orta saha Bernard Mensah ve kulübü A.Madrid'le protokol imzaladıklarını söyledi. Yaklaşık 1,5 aydır geçen sezon 32 maçta 5 gol, 5 asistle dikkat çeken Ganalı yıldızla görüştüklerini vurgulayan Bedir, "Transfer bitmeden bitti denmez ama gerek 'den gerek 'dan ve farklı ülkelerden teklif var ama şu anda en yakın olan kulüp biziz" diye konuştu.
    1. 29.6.2018
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