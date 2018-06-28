Kayserispor'dan Mendes açıklaması – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    'dan Mendes açıklaması

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'dan Mendes açıklaması

    Kulübünden haberleriyle gündeme gelen futbolcu Ryan Mendes konusunda açıklama yapıldı.

    Yazılı açıklamada, basında Mendes'in takımdan ayrılıp başka bir kulübe olacağı ve bonservis bedeliyle ilgili bazı yanlış bilgiler dolaştığı aktarıldı.

    'un Mendes'i satmayı düşünmediği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

    "Kulübümüzle yaptığı sözleşmede, oyuncunun istemesi halinde belli şartlara bağlı olmak kaydıyla bir çıkış bedeli vardır. Bu çıkış bedelini yatırdığı takdirde, bu konuda kulübümüzün herhangi bir itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bonservis ödemeden takımımıza kazandırılan Mendes için kulübümüze yatırılması gereken bedel üzerinden indirim yapmamız ise söz konusu değildir. Kaldı ki bu açıklamanın yayınlandığı ana kadar bize ulaşan bir teklif veya bedel de bulunmamaktadır. Çıkış opsiyonu tespit edilirken, bazı diğer faktörlerle birlikte oyuncuya ödenen yıllık maaşa göre de pazarlık yapılmaktadır. Yani futbolcuya 500 bin ücret ödüyorsanız 5 milyon gibi yüksek bir çıkış bedeli yazamazsınız. Fesih bedelini artırmak isterseniz oyuncuya da daha yüksek bir bedel ödemek zorunda olursunuz. Bahse konu oyuncumuz Mendes'in edildiği 2016-2017 sezonu devre arasındaki takımımızın ekonomik ve puan açısından durumu, sakatlıktan yeni çıkmış oyuncunun ilerleyen dönemlerde göstereceği performans gibi şartlar düşünüldüğünde bonservis ödenmeden transfer edilen oyuncu için miktarı ne olursa olsun herhangi bir çıkış bedeli yazılması bile olumludur. Kaldı ki kulüplerin birçok oyuncusunu bedelsiz veya bir miktar ödemeyle göndermekte bile zorlandığı bugünkü şartlarda Mendes'in hem takımımızda oynadığı dönemdeki performansı hem de başka takıma gitme durumunda 'a kazandıracağı ekonomik katkı küçümsenmemelidir."

    Ayrıca Kayserispor taraftarından transfer dönemi boyunca teyit edilmemiş bilgilere güvenmemeleri, kulüpten açıklama yapılmasını beklemeleri istendi.

    1. 28.6.2018 14:43
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