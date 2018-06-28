Asamoah bu kez yumruklarını konuşturdu – Fotomaç – 28 Haziran 2018
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HEPSİ
    29 Haziran 2018, Cuma
    CANLI 2018 Dünya Kupası ENGLISH

    Asamoah bu kez yumruklarını konuşturdu

    Asamoah bu kez yumruklarını konuşturdu

    'un dünyaca ünlü futbolcusu , yeni sezon öncesinde gittiği ülkesinde yumruklarını konuşturdu.

    Ganalı futbolcu , tatilini ülkesinde geçirdi. Ülkesinde büyük ilgi gören Gyan, boks eldivenlerini giyerek hünerlerini sergiledi. Boks yaptığı görüntülerini kendi hesabından da paylaşan 32 yaşındaki futbolcu, "Orada farklı yetenekler var. Yine de çalışıyoruz" notunu düştü.
    'ın sosyal medyada paylaştığı görüntüleri 56 bin kişiden fazla izlendi.
    1. 28.6.2018 10:19
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