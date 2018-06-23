Erol Bedir: "3 milyon Euro'yu getiren, Kana Bıyık'ı alır" – Fotomaç – 23 Haziran 2018
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    24 Haziran 2018, Pazar
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    : "3 milyon Euro'yu getiren, Kana Bıyık'ı alır"

    Erol Bedir: "3 milyon Euro'yu getiren, Kana Bıyık'ı alır"

    Başkanı , ile ve konusunda bir sorun yaşamadıklarını, 2015 tarihli sözleşmelerin açık ve net olduğunu söyledi. Bedir, Kana Bıyık ile ilgili olarak da bordo mavili kulüple bir görüşme yapmadıklarını, 3 milyon Euro bonservis bedeli getiren her kulübün oyuncuyla anlaşması halinde bu futbolcuyu alabileceğini açıkladı.

    Kulüp başkanı , sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da kulüple ilgili konularda en hızlı ve en şeffaf şekilde kamuoyunu aydınlatacakları belirtti. Bedir, "Halen kadromuzda olan ve göndermeyi düşünmediğimiz oyuncumuz Jean Armel Kana Bıyık için ile görüştüğümüz haberleri kesinlikle gerçek dışıdır. Bahse konu oyuncumuzun sözleşmesinde 3.000.000 euro çıkış bedeli vardır. Futbolcu kabul eder, çıkış bedeli de hesabımıza yatırılırsa kulübümüzün itiraz hakkı bulunmamaktadır. Bugün itibarıyla oyuncumuz ile ilgili hiçbir kulüple transfer görüşmesi yapılmamıştır" dedi.


    Erol Bedir, "Son günlerde bazı yayın organlarında; daha önce kulübümüz oyuncuları iken, 20.05.2015 tarihli sözleşmeyle Trabzonspor'a verilen ve 'ın Trabzonspor'dan başka kulüplere transferi sonrası oluşacak olan kulübümüzün hakları konusunda polemikler yayınlanmakta ve sanki kardeş kulübümüz ile aramızda bir problem varmış gibi yansıtılmaktadır. Bu konuyu gündemden düşürmek ve futbolumuzun gerçeklerine odaklanmak için, isteyen internet sitemizden 2 kulüp arasında imzalanan 20.05.2015 tarihli sözleşmenin ilgili maddelerini görebilir'' ifadelerini kullandı.

    1. 23.6.2018 18:20
    2. Güncelleme: 23.6.2018 18:21
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