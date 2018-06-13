Süper Lig'in en hızlısı Kayserispor – Fotomaç – 13 Haziran 2018
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    13 Haziran 2018, Çarşamba
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    'in en hızlısı

    Süper Lig'in en hızlısı Kayserispor

    Spor Toto ekiplerinden , şu ana kadar durgun geçen 2018-19 sezonun en hızlı kulübü oldu. Sarı kırmızılılar, biri gurbetçi olmak üzere 3 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı.

    Teknik direktörlüğe 'ı getirdikten sonra iç ve dış çalışmaları için kolları sıvayan , 'lu sol bek Sakıb Aytaç (26), ardından 'lu orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar (23) ve ligi ekiplerinden Feyenoord'un kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile mukavele yaptı.

    Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ellerini çabuk tutup, bir çok kulübün peşinde olduğu gözde isimleri sarı kırmızılı takıma kazandırdıklarını, şu anda 'de transferin en hızlı takımının Kayserispor olduğunu söyledi.

    Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bedir, ''Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Amorim, Nikola ve Badji ayrıldı. Bia ve Meleg de başka takımlara transfer oldu. Bunlara karşın, transfer sezonun başlamasıyla birlikte 3 oyuncuyu renklerimize kattık. Teknik kadromuzun da planlamasıyla bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha alıp, transferi kapatacağız. Ancak, sözleşmesi süren oyuncularımızdan gitmek isteyen veya teknik kadromuzun isteği olursa başka oyuncularda alabiliriz. Transferlerimizi 29 Haziran'daki birinci kamp dönemi öncesi tamamlayacağız'' açıklamasını yaptı.

    1. 13.6.2018 11:45
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