Süper Lig'in en hızlısı Kayserispor
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, şu ana kadar durgun geçen 2018-19 transfer sezonun en hızlı kulübü oldu. Sarı kırmızılılar, biri gurbetçi olmak üzere 3 genç oyuncuyla sözleşme imzaladı.
Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra iç ve dış transfer çalışmaları için kolları sıvayan Kayserispor, Antalyaspor'lu sol bek Sakıb Aytaç (26), ardından Eskişehirspor'lu orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar (23) ve Hollanda ligi ekiplerinden Feyenoord'un kanat oyuncusu Bilal Başaçıkoğlu ile mukavele yaptı.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ellerini çabuk tutup, bir çok kulübün peşinde olduğu gözde isimleri sarı kırmızılı takıma kazandırdıklarını, şu anda Süper Lig'de transferin en hızlı takımının Kayserispor olduğunu söyledi.
Transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Bedir, ''Bildiğiniz gibi geçtiğimiz sezon kiralık oynayan Amorim, Nikola ve Badji ayrıldı. Bia ve Meleg de başka takımlara transfer oldu. Bunlara karşın, transfer sezonun başlamasıyla birlikte 3 oyuncuyu renklerimize kattık. Teknik kadromuzun da planlamasıyla bir orta saha ve bir kanat oyuncusu daha alıp, transferi kapatacağız. Ancak, sözleşmesi süren oyuncularımızdan gitmek isteyen veya teknik kadromuzun isteği olursa başka oyuncularda alabiliriz. Transferlerimizi 29 Haziran'daki birinci kamp dönemi öncesi tamamlayacağız'' açıklamasını yaptı.
- 13.6.2018 11:45
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
dogrucuxx Iyi etmemissiniz....tabiiki bedavaya gondermissiniz golcuyu..cok mantiklisiniz ya!!...gider simdi yaramaz bir yabanci alirsiniz!
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Pereira ve Terraneo'nun transferleri tek tek gidiyor
Toplam 3
Yorum
mmmm azizden kalan değerli bir tane topçu yok..tamamı ıskarta..üzgünüm.
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Ali Koç açıkladı! İşte Fernandao'nun satış bedeli...
Toplam 9
Yorum
gerçekler bu Başka çare yok elde ki adamlar gerçekten değersiz..para eden topçu yok..
Süper Lig'in en hızlısı Kayserispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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