Kayserispor'dan bir transfer daha – Fotomaç – 10 Haziran 2018
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    11 Haziran 2018, Pazartesi
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    'dan bir daha

    Kayserispor'dan bir transfer daha

    Yeni sezonda büyük hedef koyan sarı-kırmızılılar, Sakıb ve Hasan’dan sonra 4 Büyükler’in gözdesi 23 yaşındaki sağ açıkla imza şov yapacak

    Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde başarı çıtasını yukarılara çekmek isteyen , kadrosuna bir ismi daha katmaya hazırlanıyor. A Spor'un flaş verdiği habere göre; sarı- kırmızılılar, 'dan sol bek Sakıb Aytaç, 'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar'dan sonra Feyenoord'un Türk asıllı yıldızı 'yla bombasını patlatacak. deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan, yıllardır 4 Büyükler'in transferdeki gözdesi durumundaki genç yetenekle 3 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi.

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    Trabzonlu baba, Faslı annenin çocuğu olan asıllı Hollanda doğumlu futbolcuyla anlaşan Kayserispor, birkaç gün içerisinde imza şovu gerçekleştirecek. 23 yaşındaki Bilal, geçen sezon 13 Hollanda Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Hollanda Kupası maçında görev yaptı. Kırmızı-beyazlılar adına ligde 13 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atıp, 3 de asist yapan başarılı futbolcu, son 4 sezondur da Feyenoord'da oynuyor. Milli takım tercihini ülkemizden yana kullanan Başacıkoğlu, 2014 yılında Heerenveen'den 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.

    1. 10.6.2018
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