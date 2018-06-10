Kayserispor'dan bir transfer daha
Yeni sezonda büyük hedef koyan sarı-kırmızılılar, Sakıb ve Hasan’dan sonra 4 Büyükler’in gözdesi 23 yaşındaki sağ açıkla imza şov yapacak
Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde başarı çıtasını yukarılara çekmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir ismi daha katmaya hazırlanıyor. A Spor'un flaş verdiği habere göre; sarı- kırmızılılar, Antalyaspor'dan sol bek Sakıb Aytaç, Eskişehirspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar'dan sonra Feyenoord'un Türk asıllı yıldızı Bilal Başacıkoğlu'yla transfer bombasını patlatacak. Hollanda deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan, yıllardır 4 Büyükler'in transferdeki gözdesi durumundaki genç yetenekle 3 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi.
SOLDA DA OYNAYABİLİYOR
Trabzonlu baba, Faslı annenin çocuğu olan Türkiye asıllı Hollanda doğumlu futbolcuyla anlaşan Kayserispor, birkaç gün içerisinde imza şovu gerçekleştirecek. 23 yaşındaki Bilal, geçen sezon 13 Hollanda Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Hollanda Kupası maçında görev yaptı. Kırmızı-beyazlılar adına ligde 13 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atıp, 3 de asist yapan başarılı futbolcu, son 4 sezondur da Feyenoord'da oynuyor. Milli takım tercihini ülkemizden yana kullanan Başacıkoğlu, 2014 yılında Heerenveen'den 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.
- 10.6.2018
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Sadık Çiftpınar'dan Galatasaray açıklaması
Toplam 1
Yorum
DÜRÜSTDÜR BU GİDENLER. ONLAR İSTEDİĞİ KADAR KONUŞSUNLAR GS YA EN BÜYÜK ÇELMEYİ GS DAN GİDENLER TAKMIŞTIR. ÖRNEK OKAN BURUK, EMRE ADRDA, M. TOPAL VEDE SEN . ÇÜNKÜ
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Quaresma'dan Talisca'ya: "Bana yalvaracak"
Toplam 3
Yorum
Ali Com to Besiktas hahahahah
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Muslera’ya büyük övgü
Toplam 2
Yorum
MUSLERA YA SELAM OLSUN O BİR TANE DİR BİR. TARİH YAZAN ADAMDIR O. İYİ Kİ GS DA, İYİ Kİ GS LI. SAYGI SEVGİ VE SELAMLARLAR ONA.
Kayserispor'dan bir transfer daha haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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