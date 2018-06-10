Kayserispor'dan bir transfer daha

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam nezaretinde başarı çıtasını yukarılara çekmek isteyen Kayserispor, kadrosuna bir ismi daha katmaya hazırlanıyor. A Spor'un flaş verdiği habere göre; sarı- kırmızılılar, Antalyaspor'dan sol bek Sakıb Aytaç, Eskişehirspor'dan orta saha Hasan Hüseyin Acar'dan sonra Feyenoord'un Türk asıllı yıldızı Bilal Başacıkoğlu'yla transfer bombasını patlatacak. Hollanda deviyle 2020 yılına kadar sözleşmesi bulunan, yıllardır 4 Büyükler'in transferdeki gözdesi durumundaki genç yetenekle 3 yıllık anlaşmaya varıldığı öğrenildi.



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Trabzonlu baba, Faslı annenin çocuğu olan Türkiye asıllı Hollanda doğumlu futbolcuyla anlaşan Kayserispor, birkaç gün içerisinde imza şovu gerçekleştirecek. 23 yaşındaki Bilal, geçen sezon 13 Hollanda Ligi, 2 Şampiyonlar Ligi, 3 Hollanda Kupası maçında görev yaptı. Kırmızı-beyazlılar adına ligde 13 karşılaşmaya çıkıp 3 gol atıp, 3 de asist yapan başarılı futbolcu, son 4 sezondur da Feyenoord'da oynuyor. Milli takım tercihini ülkemizden yana kullanan Başacıkoğlu, 2014 yılında Heerenveen'den 3,5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.