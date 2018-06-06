Sakıb Aytaç Kayseri’de – Fotomaç – 06 Haziran 2018
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    06 Haziran 2018, Çarşamba
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    Sakıb Aytaç Kayseri’de
    , daha önce anlaşmaya vardığı Sakıb Aytaç'la 2 yıllık anlaştı. Antalya'yla kontratı sona erdikten sonra ayrılan 26 yaşındaki genç sol bek, Beşiktaş ve Trabzon'un gündemine girmişti. Ancak sürpriz şekilde rotasını Kayseri'ye çeviren Sakıb, 2 yıllık imzayı attı. 'de başlayan , sırasıyla Ç.Dardanel, G.Birliği, Denizli, Tavşanlı ve son olarak 'da top koşturdu. Geçen sezon 32 maçta forma giyerken, 4 de asist yaptı.
    1. 6.6.2018
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