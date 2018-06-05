Kayserispor Sakıb Aytaç ile prensipte anlaştı
Kayserispor, Antalyaspor'dan Sakıp Aytaç ile anlaşmaya vardı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Antalyaspor'un başarılı defans oyuncusu Sakıb Aytaç ile prensipte anlaştı.
Sakıb'ın transferin ilk günü Kayseri'ye gelerek resmi sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, dış transferde 2 orta saha ve 2 kanat oyuncusu planlaması içinde olduklarını, ancak teknik kadronun da onayıyla, defansta stoper ve sol bek olarak top koşturan 26 yaşındaki Sakıb Aytaç'ın dün gece Kayseri'ye gelerek, kendileriyle görüştüğünü ve ardından prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi. Bedir, ''Yeni sezonda ilk dış transferimiz Antalyaspor'lu Sakıb Aytaç oldu. Kendisiyle bir süredir görüşmelerimiz vardı. Dün gece itibarıyla her konuda prensipte anlaşma vardık. Daha sonra Kayseri'den ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenen transferin ilk günü yeniden Kayseri'ye gelerek 2 yıllık sözleşmeye imza atacak'' dedi.
Futbola İzmir'de başlayan Sakıb Aytaç, sırasıyla Çanakkale Dardanel, Gençlerbirliği, Denizlispor ve son olarak Antalyaspor'da top koşturdu. Türkiye liglerinde toplam 137 karşılaşmada forma giyen Sakıb, 5 gol atarken, 1 kırmızı, 37 sarı kart gördü.
- 5.6.2018 10:22
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Beşiktaş'ta ilk hedef Oğuzhan Özyakup!
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Yorum
SON SİYAH AMAN OĞUZHAN'I KAÇIRMAYIN SENEYE YOKSA MAHFOLURUZ.. ANLAŞILAN YÖNETİM HALA AKILLANMADI ÖNÜMÜZDEKİ SENEDE BJK KAYIP...
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Koç’a gönderme
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CELAL 5.YILDIZI TAKTIGIMIZI GORMEKTE KOC GIBI BIRINE YAKISIRDI AZIZ 3.4 U GORDU YETER
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Trabzonspor'da stopere yeni aday Sadık Çiftpınar
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PALA61 HALA MİLLETE YEDİRME PEŞİNDESİNİZ .BIRAKINDA TRABZONSPORDAN AZICIKTA TRABZONLU ÇOCUKLAR NASİPLENSİN
Kayserispor Sakıb Aytaç ile prensipte anlaştı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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