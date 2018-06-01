Emre Demir göz doldurdu – Fotomaç – 01 Haziran 2018
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    01 Haziran 2018, Cuma
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    göz doldurdu

    Emre Demir göz doldurdu
    Kayserispor'un 14 yaşındaki genç yeteneği , PSG kampında forma giydiği hazırlık maçında Fransızları kendine hayran bıraktı. Barcelona'dan sonra PSG'nin kampına davet edilen genç yetenek Emre Demir, iki gün süren antrenman sonrasında beğenildi. Karar merakla bekleniyor.
    1. 1.6.2018
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