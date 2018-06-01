Emre Demir göz doldurdu
- 1.6.2018
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Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç’tan flaş Galatasaray ve Ünal Aysal açıklaması!
Toplam 17
Yorum
osman taraftarız biz çekeriz cefa aziz basgan bizi bırakma
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Cüneyt Çakır: "Dünya Kupası'na çok iyi çalıştık"
Toplam 1
Yorum
seda hayirlisi olsun basarili kazasiz belasiz,gidin gelin
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Vagner Love'dan Beşiktaş'a 'FIFA'ya giderim' tehdidi!
Toplam 3
Yorum
eRol geçen yıl Alanyaspor a yapmıştı, bu yıl size böyle adamları alırsanız olacağı bu olur.
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