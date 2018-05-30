Kayserisporlu genç futbolcu PSG kampında antrenmana çıktı – Fotomaç – 30 Mayıs 2018
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    30 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Kayserisporlu genç futbolcu kampında antrenmana çıktı

    Kayserisporlu genç futbolcu PSG kampında antrenmana çıktı

    'un 14 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, 'nın ünlü futbol takımı Saint-Germain'de antrenmana çıktı.

    'un 15 Ocak 2004 doğumlu futbolcusu Emre Demir 'da antrenmana çıktı. 1. Amatör Küme takımlarından Kuvayi Milliye takımından Kayserispor'a transfer edilen Emre Demir, sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Tekniği ile göz dolduran Emre Demir, dünyanın en iyi takımlarından olan kampındaki başarılı performansının ardından Fransa'nın ünlü takımlarından 'nin kampına davet edildi.
    Hafta başında Fransa'ya giden 14 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, ilk antrenmanına çıktı. Emre Demir kampta yarın oynanacak olan hazırlık maçında da forma giyecek.
    1. 30.5.2018 13:42
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