Kayserisporlu genç futbolcu PSG kampında antrenmana çıktı
Kayserispor'un 14 yaşındaki genç yeteneği Emre Demir, Fransa'nın ünlü futbol takımı Paris Saint-Germain'de antrenmana çıktı.
Hafta başında Fransa'ya giden 14 yaşındaki genç yetenek Emre Demir, ilk antrenmanına çıktı. Emre Demir kampta yarın oynanacak olan hazırlık maçında da forma giyecek.
- 30.5.2018 13:42
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Serdar Gürler Beşiktaş'a imzayı atıyor
Toplam 4
Yorum
karakartalll deniz türüç okey emre akbaba okey ama serdar gürler bize katkı veremezmiş gibi geliyor içime sinmiyor hiç bence deniz ve emre alınmalı
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Aziz Yıldırım: Cumhurbaşkanımız sayesinde kurtulduk
Toplam 11
Yorum
03.07.2011 Muhteşem FB taraftarı birlik olarak darbeye karşı koyduk,Biz ayağa kalkıp direnmesek sen yoktun,bırak ben dik durdum,engelledik laflarını
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Donk’un menajeri Galatasaray’ı şok etti
Toplam 3
Yorum
TCelcius Avel oyuncunun sözleşmesi bitti kimi satıyon keko ne isteyecekti başka lavaşlara bak sen
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