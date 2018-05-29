Gyan ve Varela ile kritik görüşme
Kayserispor'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan Kayseri'de Amorim, Nikola, Bia ve Badji'yle yollar ayrıldı. Golcüler Asamoah ve Varela ile de performans ağırlıklı yeni kontratta anlaşılırsa devam edileceği bildirildi.
- 29.5.2018
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Serdar Gürler: "Süper Lig'de kalmak istiyoum"
Toplam 6
Yorum
iso arkadaşlar af jet afyon sporda beş numara yasin çok akıllı bir futbolcu rica etsem trabzonsporumuza alınması için ricada bulunalım
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Ahmet Ağaoğlu Muharrem Usta'ya yüklendi
Toplam 2
Yorum
iso buadamıda kaçırırsak külüp batar ağaoğlu başkan son şansımız
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Arsene Wenger Bodrum'da Ali Koç ile görüşecek
Toplam 3
Yorum
kısaca saygı duyulacak bir icraat olur.
Gyan ve Varela ile kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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