Gyan ve Varela ile kritik görüşme – Fotomaç – 29 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Mayıs 2018, Çarşamba
    CANLI ENGLISH

    Gyan ve ile kritik görüşme

    Gyan ve Varela ile kritik görüşme
    'da gelecek sezonun planlaması yapılıyor. Teknik direktörlüğe Ertuğrul Sağlam'ı getirdikten sonra transfer çalışmalarına başlayan 'de Amorim, Nikola, Bia ve Badji'yle yollar ayrıldı. Golcüler Asamoah ve Varela ile de performans ağırlıklı yeni kontratta anlaşılırsa devam edileceği bildirildi.
    1. 29.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gyan ve Varela ile kritik görüşme haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN