Kayserispor'da hedef 4 transfer – Fotomaç – 25 Mayıs 2018
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    25 Mayıs 2018, Cuma
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    'da hedef 4

    Kayserispor'da hedef 4 transfer

    'un yeni sezon planlamasının ana hatları belli oldu. Sarı kırmızılılar, ilk planda 2 kanat ve 2 orta saha oyuncusunu renklerine katacak.

    Başkanı Erol Bedir, sarı kırmızılı takımda geçtiğimiz sezon kiralık olarak top koşturan Amorim, Nikola, Badji'nin yanı sıra, sakatlığı nedeniyle kadroda uzun bir süre yer alamayan ve bekleneni vermeyen Varela'nın takımdan koptuğunu söyledi. Başkan Bedir, ''Varela ve Amorim'in yerine 2 kanat, Badji'nin de yerine orta sahaya 2 oyuncu almayı planlıyoruz. Transferde önceliğimiz bu mevkiiler olacak. Kadromuzdan ekstra olarak kopan olursa onun yerine de yaparız. Transferde bu sezon yerli oyunculardan yana bir politika izleyeceğiz'' dedi.

    Öte yandan, Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam'ın 2018-19 sezonuyla ilgili olarak 'da teknik ekibiyle birlikte hazırladığı rapor ve transfer listesi sarı kırmızılı yönetime ulaştı. Bu çerçevede iç ve dış transfer görüşmelerine başlanacak

    1. 25.5.2018 12:40
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