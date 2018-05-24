Kayserispor’a Viking gol kralı
- 24.5.2018
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Yorum
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Toplam 1
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tutkun61 Göksel Gümüşdağ yüzünü görünce aklıma 2010-2011 yılı-geliyor nedense ve şimdi başakşehirde proje takımı yönetiyorsunuz..
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