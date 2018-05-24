Kayserispor’a Viking gol kralı – Fotomaç – 24 Mayıs 2018
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    24 Mayıs 2018, Perşembe
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    ’a Viking gol kralı

    Kayserispor’a Viking gol kralı
    Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam'la anlaşan Kayserispor, 'da Brondby takımıyla gol kralı olan ve kontratı biten Teemu Pukki ile görüşüyor. Bu sezon 42 maçta 19 gol atan Sevilla, Schalke ve Celtic gibi takımların da formasını giyen 28 yaşındaki golcü, 56 kez de milli formayı giydi.
    1. 24.5.2018
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