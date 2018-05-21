Kayserispor'un sembolü "kurt" oldu – Fotomaç – 21 Mayıs 2018
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    23 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'un sembolü "kurt" oldu

    Kayserispor'un sembolü "kurt" oldu

    ekiplerinden , kulüp sembolü olarak "kurt" figürünü seçti.

    Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 'un sembolü olabilecek ve diğer kulüplerde kullanılmayan hayvan figürünü belirlemek maksadıyla 16 Nisan'da başlattıkları çalışmanın neticelendiği bildirildi.

    Serbest seçmeli figürler üzerinden anket düzenlendiğinin ve en çok istenen üç sembolün tespit edildiğinin belirtildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

    "Pars, yılkı atı ve kurt olarak belirlenen semboller, kendi aralarında tercihe tabi tutulmuş ve 26 gün boyunca yapılan anketler sonucunda yüzde 64 ile en çok oyu kurt figürü almıştır. 12 Mayıs'ta olağan genel kurul faaliyet raporunda izah edilen bu gelişmeler ışığında, kulübümüzün sembol figürü 'kurt' olarak belirlenmiştir. Bu süreçten sonra, karar verilen sembolün grafik, pozisyon ve duruş şekli üzerinde çalışmalar yapılacaktır. Büyük taraftarımızın destekleriyle belirlenmiş olan 'kurt' figürünün tescillenebilecek şekli oluşturulduktan sonra hem patenti alınacak hem de ilk genel kurulda genel kurulumuzun tasvibine sunulacaktır. Bugün itibarıyla Kayserispor'umuzun sembolü olarak 'kurt' figürünün kullanılması ve yaygınlaştırılması, tescil işlemlerini de kolaylaştıracaktır."

    1. 21.5.2018 14:57
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