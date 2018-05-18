Sumudica Türkiye’den teklif bekliyor – Fotomaç – 18 Mayıs 2018
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    18 Mayıs 2018, Cuma
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    ’den teklif bekliyor

    Sumudica Türkiye’den teklif bekliyor
    'deki görevine son verilen , ülke basınına sürpriz açıklamalarda bulundu. Gazeta Sporturilor'a konuşan Sumudica, "'den teklif gelmesini bekleyeceğim. Türk futbolunda saygı var. Romanya'da takım çalıştırıp her maç arkamdaki 50 kişiden 'çingene' diye hakaret yemektense bahçemde resim çizmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.
    1. 18.5.2018
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