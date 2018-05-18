Kayseri'deki görevine son verilen Sumudica, ülke basınına sürpriz açıklamalarda bulundu. Gazeta Sporturilor'a konuşan Sumudica, "Türkiye'den teklif gelmesini bekleyeceğim. Türk futbolunda saygı var. Romanya'da takım çalıştırıp her maç arkamdaki 50 kişiden 'çingene' diye hakaret yemektense bahçemde resim çizmeyi tercih ederim" ifadelerini kullandı.
- 18.5.2018
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Finallerin üstadı Galatasaray
Toplam 2
Yorum
Aslan Fatih Terimle aliskanliklarimiza geri dönüyoruz!
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Kulüpten kutlama
Toplam 1
Yorum
Aslan Oradaydim hic bukadar büyük heyacan yasamamistim,iyiki varsin Galatasaray
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Trabzonspor'dan Gökdeniz ve Fatih Tekke hamlesi
Toplam 5
Yorum
qnb tamam küme düşmemeye oynar artık
Sumudica Türkiye’den teklif bekliyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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