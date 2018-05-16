Sumudica gönderildi – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    17 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    gönderildi

    Sumudica gönderildi
    , ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmelerimizin ardından karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.
    1. 16.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sumudica gönderildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN