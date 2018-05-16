Sumudica gönderildi
Kayserispor, Teknik Direktör Sumudica ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Görüşmelerimizin ardından karşılıklı anlayış çerçevesinde yollarımızın ayrılmasına karar vermiş bulunmaktayız. Hocamıza verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, kendisini tanımaktan mutlu olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.
- 16.5.2018
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
Yorum
FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
Toplam 2
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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