Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün 18:30'da Kayseri'ye gelecek. Sağlam'ın Kayserispor'la 3 yıllık anlaşması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.