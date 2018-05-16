Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi – Fotomaç – 16 Mayıs 2018
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    17 Mayıs 2018, Perşembe
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    'da dönemi

    <a href="/index/kayserispor?id=4ad00b8e-9cc8-46f7-8da4-5803e6144eec" class="" rel="tag">Kayserispor</a>'da <a href="/index/ertugrul-saglam?id=3041e30e-2ea2-42dd-85d1-9c8479be94e7" class="" rel="tag">Ertuğrul Sağlam</a> dönemi

    , 'la 3 yıllık anlaşma sağladı

    Marius Sumudica ile yollarını ayıran , ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün 18:30'da 'ye gelecek. Sağlam'ın 'la 3 yıllık anlaşması bekleniyor.

    Spor Toto Süper Lig ekiplerinden , ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.

    1. 16.5.2018 16:53
    2. Güncelleme: 16.5.2018 17:31
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