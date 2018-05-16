Kayserispor'da Ertuğrul Sağlam dönemi
Kayserispor, Ertuğrul Sağlam'la 3 yıllık anlaşma sağladı
Marius Sumudica ile yollarını ayıran Kayserispor, Ertuğrul Sağlam ile anlaşmaya vardı. Sağlam, bugün 18:30'da Kayseri'ye gelecek. Sağlam'ın Kayserispor'la 3 yıllık anlaşması bekleniyor.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin son haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü. Kulüp tesislerinde, Yardımcı Antrenör Hakan Ertürk yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri gerçekleştirdi. Teknik çalışma ile devam eden antrenmanda, futbolcuların neşeli olduğu gözlendi.
- 16.5.2018 16:53
- Güncelleme: 16.5.2018 17:31
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Özkan Sümer: "Burak Yılmaz konusunu netleştireceğiz"
Toplam 3
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FİKRET ORMAN Burak Yılmaz BEŞİKTAŞA gelecek.
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Dusko Tosic Guangzhou ile anlaştı
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murat1903 yolun açık olsun senın gıbısı zor buunur
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Sosa’ya Orman vetosu
Toplam 2
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Tarafkartal Eğer Başkan bunu dediyse! Helal Olsun Başkanım!
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