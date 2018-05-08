Sumudica'dan "kartal pençesi" açıklaması – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Sumudica'dan " pençesi" açıklaması

    Sumudica'dan "kartal pençesi" açıklaması

    Kayserispor Marius Sumudica, dünkü maçı öncesi yaptığı " pençesi" hareketiyle ilgili, "Beşiktaş müsabakası öncesinde yapmış olduğum hareketin Beşiktaş Kulübünün sembolü anlamına geldiğini maçtan sonra öğrenmiş bulunmaktayım." ifadelerini kullandı.

    Sumudica, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, 'in 32. haftasında Vodafone Park'ta ile oynadıkları karşılaşma öncesi taraftarların ve basın mensuplarının isteği üzerine " pençesi" hareketi yaptığını öne sürdü.

    Hareketin anlamını karşılaşmadan sonra öğrendiğini savunan Sumudica, şu ifadelere yer verdi:

    "Beşiktaş müsabakası öncesinde yapmış olduğum hareketin Beşiktaş Kulübünün sembolü anlamına geldiğini maçtan sonra öğrenmiş bulunmaktayım. Türkiye'ye geldiğimden bu zamana kadar taraftarlar, medya mensupları ve tüm futbol ailesine saygı duyarak pozitif ilişkiler içerisinde olmaya çalıştım. Bu bağlamda bir basın mensubunun ve yedek kulübesi arkasındaki bir taraftarın ricası ile onları kırmayıp anlamını bilmediğim bu hareketi yaptım. Kayserispor'un olarak insanları kırmamak adına ne anlama geldiğini bilmediğim bu hareket nedeniyle üzüldüklerini düşündüğüm ve haklı olarak tepki gösteren camiamızdan ve tüm taraftarlarımızdan özür dilerim."

    1. 8.5.2018 10:16
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