Kayserispor'da olağan genel kurula doğru – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'da olağan genel kurula doğru

    Kayserispor'da olağan genel kurula doğru

    Kulübü Başkanı Erol Bedir, olağan genel kurulda aday olacaklara göreve gelmeleri halinde destek vereceğini bildirdi.

    Bedir yaptığı yazılı açıklamada, kulübün 5 Mayıs'taki olağan genel kurulunun gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 'a ertelendiğini aktardı.

    Kadir Has Spor Salonu'nda 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak genel kurulun çoğunluğuna bakılmaksızın gerçekleştirileceğini hatırlatan Bedir, şunları kaydetti:

    "Genel kurulumuzda seçim maddesi de olması münasebetiyle kulübümüzün yönetimine talip olmak isteyen başkan ve yönetici adayları için duyuru yapıyorum. Bu görevler için bugüne kadar herhangi bir aday çıkmamasına rağmen 1,5 milyon nüfuslu şehrimizde bu yükü omuzlayarak bahse konu onurlu vazifeyi layıkıyla yapıp, Kayserisporumuzla ilgili çıtayı daha da yukarılara çıkarabilecek ekiplerin oluşabileceğine inanıyorum. Göreve talip olabilecek başkan ve yönetici adaylarının göreve gelmeleri halinde en büyük destekçilerinin de başta şahsım olmak üzere halen görevde bulunan yönetim kurulumuzun olacağını ifade ediyorum. Yapılacak kongremizin ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum."

    1. 8.5.2018 16:40
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