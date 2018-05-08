Kayserispor'da olağan genel kurula doğru
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, olağan genel kurulda aday olacaklara göreve gelmeleri halinde destek vereceğini bildirdi.
Bedir yaptığı yazılı açıklamada, kulübün 5 Mayıs'taki olağan genel kurulunun gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 12 Mayıs'a ertelendiğini aktardı.
Kadir Has Spor Salonu'nda 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak genel kurulun çoğunluğuna bakılmaksızın gerçekleştirileceğini hatırlatan Bedir, şunları kaydetti:
"Genel kurulumuzda seçim maddesi de olması münasebetiyle kulübümüzün yönetimine talip olmak isteyen başkan ve yönetici adayları için duyuru yapıyorum. Bu görevler için bugüne kadar herhangi bir aday çıkmamasına rağmen 1,5 milyon nüfuslu şehrimizde bu yükü omuzlayarak bahse konu onurlu vazifeyi layıkıyla yapıp, Kayserisporumuzla ilgili çıtayı daha da yukarılara çıkarabilecek ekiplerin oluşabileceğine inanıyorum. Göreve talip olabilecek başkan ve yönetici adaylarının göreve gelmeleri halinde en büyük destekçilerinin de başta şahsım olmak üzere halen görevde bulunan yönetim kurulumuzun olacağını ifade ediyorum. Yapılacak kongremizin Kayserispor ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum."
- 8.5.2018 16:40
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 3
Yorum
mustafa kovulan ve kimsenin beğenmediklerini fazla para verip almaya meraklıyız.
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN DEVAM EDİLECEK MAÇ KALAN DK DAN İTİBAREN AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDER YANİ 11 DE BAŞLAYAN TOSİC SAHADA OLACAKTI. BU MAÇTA CEZASINI ÇEKTİ NE DEMEK
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Ahmet Çakar: "Beşiktaş hükmen mağlup olmalı"
Toplam 11
Yorum
ERSİN GEÇMİŞ TARİHLİ BİR MAÇIN DEVAMINDA CEZA NASIL BİTER ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL BU ADAM ZATEN O MAÇIN KADROSUNDA SAHA DA
Kayserispor'da olağan genel kurula doğru haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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