Kayserispor'da olağan genel kurula doğru

Bedir yaptığı yazılı açıklamada, kulübün 5 Mayıs'taki olağan genel kurulunun gerekli çoğunluk sağlanamadığı için 12 Mayıs'a ertelendiğini aktardı.

Kadir Has Spor Salonu'nda 12 Mayıs Cumartesi günü yapılacak genel kurulun çoğunluğuna bakılmaksızın gerçekleştirileceğini hatırlatan Bedir, şunları kaydetti:

"Genel kurulumuzda seçim maddesi de olması münasebetiyle kulübümüzün yönetimine talip olmak isteyen başkan ve yönetici adayları için duyuru yapıyorum. Bu görevler için bugüne kadar herhangi bir aday çıkmamasına rağmen 1,5 milyon nüfuslu şehrimizde bu yükü omuzlayarak bahse konu onurlu vazifeyi layıkıyla yapıp, Kayserisporumuzla ilgili çıtayı daha da yukarılara çıkarabilecek ekiplerin oluşabileceğine inanıyorum. Göreve talip olabilecek başkan ve yönetici adaylarının göreve gelmeleri halinde en büyük destekçilerinin de başta şahsım olmak üzere halen görevde bulunan yönetim kurulumuzun olacağını ifade ediyorum. Yapılacak kongremizin Kayserispor ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyorum."