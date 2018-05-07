Marius Sumudica: “Beşiktaş'ı tebrik ediyorum”
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Beşiktaş maçının ardından konuştu. Takımının iyi oynadığını söyleyen Sumudica, “Rakip takımı, rakip teknik direktörü ve taraftarları tebrik ediyorum” dedi.
"En az 7, 8 oyuncuya ihtiyacımız var"
Hedefinin gelecek sene daha iyi bir takım kurmak olduğunu söyleyen Sumudica, "Bu seneden daha iyi bir takım kurmak istiyorum. Eğer seneye daha iyi başlamak istiyorsak, en az 7, 8 oyuncuya ihtiyacımız var. Daha fazla motive olmak için buna ihtiyacımız var. 41 puan yaptık ve orada kaldık. Geçen sene son maça kadar bu takım mücadele etti. 3 maç kala matematiksel olarak takım garantilemiş. Benim için takımın 8. sırada olması elle tutulur bir başarı değil. Ben bunu istemiyorum. Hedefleri olan hocanın, oyuncuların, bunu karakterine yansıtması lazım ki daha fazla isteyip, daha fazla başarsın" dedi.
Bu seneden daha fazlasını istediğini de söyleyen Sumudica, "Türkiye'de ilk senem. Ligdeki 18 takımın tek yabancı hocası benim. Geçen sene 15. sırada düşme mücadelesi veren bir takımı alıp şampiyon yapmak veya Avrupa'ya götürmek çok kolay değil. Çok çalışıyorum, ailem Romanya'da ve burada yalnızım. Kayseri'de de futboldan başka yapacak bir şey yok. Daha fazla çalışacağım" diyerek sözlerini tamamladı.
- 7.5.2018 22:33
-
Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
karakartal Bu sezon Beşiktaşı durdurmak için alenice hakem hataları yapılsı.Pes artık maça gitmenin bir tadı kalmadı.Kimse maça gitmesin
-
Beşiktaş evinde Kayserispor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 2
Yorum
aslan Kayseriye gol lazım Asamoahgıyanı maça almıyor hoca pis pis kokular geliyor..........
-
Tribünlerden Şenol Güneş’e ve takıma destek
Toplam 3
Yorum
Çarşı Niyazi Şenol Güneş’in dışında yüksek ücretle saha dışına alınan transferler için kesinlikle birlik olup önüne geçmeliyiz geleceğimizi mahvediyorlar
Marius Sumudica: “Beşiktaş'ı tebrik ediyorum” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.