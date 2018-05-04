Kayserispor tepkili – Fotomaç – 04 Mayıs 2018
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    04 Mayıs 2018, Cuma
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    tepkili

    Kayserispor tepkili
    Kayseri Başkanı Erol Bedir, maçının gününün netleşmemesi nedeniyle 'ye sert tepki gösterdi. Bedir, "Bizi istediğiniz zaman oynatın ama bir gün verin. Bizde idman programımızı ve seyahatimizi bu şekilde ayarlayalım. 'a haksızlık ediliyor. Kayserispor yabana atılacak bir kulüp değildir" dedi.
    1. 4.5.2018
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