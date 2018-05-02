Marius Sumudica’dan özel istek

Son iki maçını kaybeden Kayserispor, Beşiktaş deplasmanında kötü gidişata son vermek istiyor. Teknik direktör Marius Sumudica, "Büyük bir maç bizi bekliyor. Lig bitene kadar iyi bir futbol sergileyerek ligi en iyi yerde bitirmek istediğimi futbolculara söyledim. Umarım güzel bir maç olur, puan ya da puanlarla döneriz" temennisinde bulundu.