Kayserispor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    ’da maçı hazırlıkları devam ediyor

    Kayserispor’da Beşiktaş maçı hazırlıkları devam ediyor

    Süper Ligin 32. haftasında ile karşılaşacak olan ’da maçın hazırlıkları sürüyor.

    Ligde geçtiğimiz hafta konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'a 2-1 mağlup olarak Avrupa hedefinden uzaklaşan , deplasmanından puanla dönerek iddiasını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Marius Sumudica yönetimindeki futbolcular, Pazar günü oynayacakları maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam ediyor. Neşeli oldukları görülen oyuncular, düz koşunun ardından kondisyon çalışarak antrenmanı sürdürdü.

    6 Mayıs Pazar günü saat 16:00'da deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Kayserispor, maç öncesi topladığı 44 puanla ligde 8. sırada yer alırken Beşiktaş ise 62 puanla 4. sırada bulunuyor.

    1. 2.5.2018 13:00
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