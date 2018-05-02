Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir
Kayserispor Kulübü, TFF'ye gönderdiği yazıda Beşiktaş maçına çıkamayabileceklerini belirtti
Kayserispor, Beşiktaş'la oynayacakları Süper Lig maçı için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sarı kırmızılılar federasyonu uyararak siyah beyazlı takımla oynayacakları maçın bir gün sonraya kaydırılmaması gerektiğini belirtti.
Kayserispor, federasyona gönderdiği yazıda, "Kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuşun bulunmaması sebebiyle maça çıkmamız mümkün olmayabilir" ifadesini kullandı.
- 2.5.2018 16:17
- Güncelleme: 2.5.2018 16:21
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