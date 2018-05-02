Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir – Fotomaç – 02 Mayıs 2018
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    02 Mayıs 2018, Çarşamba
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    maçına çıkamayabilir

    Kayserispor Beşiktaş maçına çıkamayabilir

    Kulübü, 'ye gönderdiği yazıda maçına çıkamayabileceklerini belirtti

    , 'la oynayacakları maçı için dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Sarı kırmızılılar federasyonu uyararak siyah beyazlı takımla oynayacakları maçın bir gün sonraya kaydırılmaması gerektiğini belirtti.

    Kayserispor, federasyona gönderdiği yazıda, "Kafileye yetecek sayıda yer bulunan bir uçuşun bulunmaması sebebiyle maça çıkmamız mümkün olmayabilir" ifadesini kullandı.

    1. 2.5.2018 16:17
    2. Güncelleme: 2.5.2018 16:21
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