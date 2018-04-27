CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi – Fotomaç – 27 Nisan 2018
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    27 Nisan 2018, Cuma
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    , THY 'nde 'a yükseldi

    CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi

    Basketbol THY play-off çeyrek final dördüncü maçında 'nın takımı, bir diğer Rus temsilcisi Khimki'yi 89-88 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve 'e yükseldi.

    Mytishchi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen , soyunma odasına da 57-44 üstün girdi.

    Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 71-65 önde giren konuk takım, karşılaşmadan 89-88 galip ayrıldı.

    Seriyi 3-1 kazanan CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş ve Zalgiris'in ardından 'e çıkan üçüncü ekip oldu.

    CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren son basketi atan Cory Higgins 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Andrey Vorontsevich 15 sayıyla oynadı.

    Khimki'de ise 36 sayı üreten Alexey Shved, 'ndeki kariyer rekorunu kırdı.

    CSKA Moskova, Dörtlü Final'in yarı final ayağında Real Madrid-Panathinaikos Superfoods eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

    Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.

    1. 27.4.2018 23:01
    2. Güncelleme: 27.4.2018 23:03
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