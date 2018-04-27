CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi
Basketbol THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final dördüncü maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımı, bir diğer Rus temsilcisi Khimki'yi 89-88 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve Dörtlü Final'e yükseldi.
Mytishchi Arena'da oynanan maçın ilk çeyreğini 32-25 önde geçen CSKA Moskova, soyunma odasına da 57-44 üstün girdi.
Üçüncü çeyrekte üstünlüğünü sürdüren ve son periyoda 71-65 önde giren konuk takım, karşılaşmadan 89-88 galip ayrıldı.
Seriyi 3-1 kazanan CSKA Moskova, Fenerbahçe Doğuş ve Zalgiris'in ardından Dörtlü Final'e çıkan üçüncü ekip oldu.
CSKA Moskova'ya galibiyeti getiren son basketi atan Cory Higgins 20 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Andrey Vorontsevich 15 sayıyla oynadı.
Khimki'de ise 36 sayı üreten Alexey Shved, Avrupa Ligi'ndeki kariyer rekorunu kırdı.
CSKA Moskova, Dörtlü Final'in yarı final ayağında Real Madrid-Panathinaikos Superfoods eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
Dörtlü Final, 18-20 Mayıs'ta Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenecek.
- 27.4.2018 23:01
- Güncelleme: 27.4.2018 23:03
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Real Madrid ve Ronaldo'dan tarihi rekor!
Toplam 2
Yorum
NURRON ADIN LAZIM DEĞİL AMA SENDE BENDENSİN O TAM BİR KING
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Mesut Özil ekmeği öpüp kenara koydu
Toplam 5
Yorum
XBey Helal olsun mesut sana.
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Murat Yıldırım: "Yanlışım fotoğrafı paylaşmak oldu"
Toplam 3
Yorum
Kartal1903 Bence paylaşımından dolayı kendisine ceza verilmeli. Beşiktaş hukukçuları da halkı kin ve nefrete sevk etme suçundan dava etmelidir
CSKA Moskova, THY Avrupa Ligi'nde Final Four'a yükseldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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