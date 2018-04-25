Kayserispor, Avrupa hedefine kilitlendi

Bedir, yaptığı yazılı açıklamada, ligde 31. haftaya girilmesine rağmen 18 takımın 17'sinin kendi kulvarlarında ipi önde göğüslemek adına müthiş bir mücadele verdiğini ifade etti.

İlk 4 takımın şampiyonluk mücadelesi verirken, ikinci 5 ekibin Avrupa kupalarına katılabilmek için ter döktüğünü, sonraki 8 takımın ise ligde kalabilmek için gayret sarf ettiğini anımsatan Bedir, şunları kaydetti:

"Bütün hedef ve arzulanan sıralamalar için sadece 4 maç kalmış olup, takımlar bu son düzlüğü en iyi şekilde değerlendirip, muhtemel puan ve ikili, üçlü, dörtlü averaj hesaplarını da yaparak kendileri için yeterli olabilecek skorları almaya çalışmaktadırlar. 1,5 yıldır inanılmaz gayretler sonucu, yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu olarak şehirle bütünleşip, büyük taraftarımızın da içeride dışarıdaki destekleriyle takımı küme düşme hattından Avrupa hedefini kovalayan bir ekip konumuna getirdik. Kayserispor'un kalan 4 maçımızdaki performansıyla bugüne kadar olduğu gibi Avrupa hedefimiz doğrultusunda da bizleri ve hemşehrilerimizi sevindireceğine inancımız tamdır."

Erol Bedir, Kayserispor'un kalan 4 maçta 7-8 puan aldığı takdirde Avrupa hedefine ulaşabileceğine inandıklarını belirterek, "28 Nisan Cumartesi günü saat 13.30'da Kadir Has Stadı'nda oynayacağımız Aytemiz Alanyaspor maçı bu zorlu sürecin ilk durağıdır. Rakibimizin puan durumu veya ligdeki sıkıntısının ne olduğuna bakmaksızın mutlak galip gelmeli ve 3 puanı hanemize yazdırmalıyız. Buna da gücümüz vardır." ifadelerini kullandı.