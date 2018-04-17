"Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz" – Fotomaç – 17 Nisan 2018
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    17 Nisan 2018, Salı
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    "Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz"

    "Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz"

    Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, 3 maçlık galibiyet hasretine karşısında son verdiklerini ve bu çıkışlarını 'den de puan ya da puanlar alarak sürdürmek istediklerini söyledi.

    Sarı-kırmızılı ekibin kulüp tesislerinde basın mensuplarına açıklamada bulunan Bedir, galibiyetiyle takımda yeniden olumlu bir hava oluştuğunu ifade etti.

    Gençlerbirliği maçını geride bıraktıklarını, 'e odaklandıklarını dile getiren Bedir, "Benim kanaatime göre bu saatten sonra ligde güçlü takım, zayıf takım diye bir şey söz konusu değil. Gençlerbirliği ligden düşme adayı ama 'ı yeniyor. Bu hafta neredeyse bizden de puan alıyordu. Dolayısıyla biz, Başakşehir'den puan almaya gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

    Her iki takımın da ligde hedefleri olduğunu aktaran Bedir, "Bu maçtan puan ya da puanlar almak zorundayız. Onlar da şampiyon olmak için bizi yenmek zorundalar. Sahada top oynuyorsunuz, kim iyi oynuyorsa, kim daha iyi o maça yoğunlaşıyorsa o takım puanları alıyor. Artık takımlar arasında kalite farkı da kalmadı. İnşallah bu maçta çok isteyen biz olacağız ve puan alacağız. Ligde kalan maçlarda 10 puan alırsak Avrupa hedefimize ulaşırız." ifadelerini kullandı.

    1. 17 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:35
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