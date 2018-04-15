Kayserispor bugün evinde moral arıyor
SON 3 haftada Konya'ya 2-0, F.Bahçe'ye 5-0 ve Trabzonspor'a 4-0 yenilen Kayserispor'da gözler Gençlerbirliği karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Marius Sumudica "Bu kötü gidişe artık bir son vermemiz gerekiyor. Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yeniden Avrupa Kupaları hedefimize yönelmeliyiz" dedi. Kayseri halkı da maça ilgi gösteriyor.
- 15 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 00:57
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
-
Samet Aybaba'dan "Robingo neden yedek?" sorusuna tepki
Toplam 1
Yorum
arma başkan istememiştir
-
Kucka hırs yaptı
Toplam 1
Yorum
çepnioğlu çok hırslıymış ancak halısahada iyi stoper oynar, başka kurtarmaz :)
-
Maliyetleri 30 milyon TL
Toplam 6
Yorum
CeyEr Hoca ama maalesef görmüyor ve yine bile oynatiyor
Kayserispor bugün evinde moral arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.