Kayserispor bugün evinde moral arıyor – Fotomaç – 15 Nisan 2018
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    15 Nisan 2018, Pazar
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    bugün evinde moral arıyor

    Kayserispor bugün evinde moral arıyor
    3 haftada 'ya 2-0, F.Bahçe'ye 5-0 ve 'a 4-0 yenilen 'da gözler karşılaşmasına çevrildi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Marius Sumudica "Bu kötü gidişe artık bir son vermemiz gerekiyor. Gençlerbirliği'ni mağlup ederek yeniden Avrupa Kupaları hedefimize yönelmeliyiz" dedi. halkı da maça ilgi gösteriyor.
    1. 15 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 00:57
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