Kayserispor’da, Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor – Fotomaç – 12 Nisan 2018
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    12 Nisan 2018, Perşembe
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    ’da, mesaisi devam ediyor

    Kayserispor’da, Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor

    ? pazar günü evinde konuk edeceği maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların antrenman sırasında neşeli oldukları gözlendi.

    Ligde son 2 maçta kalesinde 9 gol gören , pazar günü saat 13.30'da 'in 29'uncu haftasında 'ni konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor günü tek antrenmanla tamamladı. İdman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı – kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında istasyon, pas, yan top, şut ve çift kale maçı ile antrenmanı tamamladı.

    Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım ve Silvestre Varela ile hafif sakatlığı bulunan Güray Vural antrenmana katılmadı. maçı sonrası sakatlıkları nedeniyle takımla üç gündür antrenmanlara çıkamayan Deniz Türüç ve Stephane Badji takımla çalıştı.

    1. 12 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 15:36
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