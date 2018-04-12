Kayserispor’da, Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor
?KAYSERİSPOR pazar günü evinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Futbolcuların antrenman sırasında neşeli oldukları gözlendi.
Ligde son 2 maçta kalesinde 9 gol gören Kayserispor, pazar günü saat 13.30'da Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Pazar günü oynanacak olan maçın hazırlıklarına kulüp tesislerinde devam eden Kayserispor günü tek antrenmanla tamamladı. İdman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Sarı – kırmızılılar antrenmanın ikinci kısmında istasyon, pas, yan top, şut ve çift kale maçı ile antrenmanı tamamladı.
Sakatlıkları nedeniyle sezonu kapatan Muammer Zülfikar Yıldırım ve Silvestre Varela ile hafif sakatlığı bulunan Güray Vural antrenmana katılmadı. Trabzonspor maçı sonrası sakatlıkları nedeniyle takımla üç gündür antrenmanlara çıkamayan Deniz Türüç ve Stephane Badji takımla çalıştı.
- 12 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 15:36
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
gs sabriden başka gs için fedakarlık yapan yok arda gs nin önerdiği rakamı komik demesi armaya ne kadar değer verdiğinin ölçüsüdür
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Aziz Yıldırım'dan Beto'ya 1 milyon Euro!
Toplam 12
Yorum
mehmetçik fb nin finansal fair play cezası bitiyor haziranda gerekli mevkilere transfer yapabilir.Ali Koç başkan olursa çok şey değişir
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Galatasaray maçı öncesi Arda Turan kararı...
Toplam 6
Yorum
Gslı Sevgili büyük Gs taraftarı bunu adam yerine bile koymaya gerek yok..Biz işimize bakalım..Sami yene belediyeyi gömelim gerisi teferruat..
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