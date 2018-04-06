Hedefimiz 7’de 7 – Fotomaç – 06 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Nisan 2018, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Hedefimiz 7’de 7

    Hedefimiz 7’de 7

    'a konuk olacak , hedefini sonuna kadar kovalayacak.

    'a konuk olacak , hedefini sonuna kadar kovalayacak. karşısındaki farklı yenilginin şokunu atlatan sarı kırmızılıların başkanı Erol Bedir, "Teknik kadromuz ve oyuncularımızla konuştuk. Onlar da Avrupa kupalarına kalmayı çok arzuluyorlar. Onun için Trabzonspor maçı dahil, kalan tüm karşılaşmalarımıza galibiyet için çıkacağız" ifadelerini kullandı. KAYSERİSPOR'DA kritik Trabzonspor maçı öncesi, kaleci Lung ile savunmacı Sapunaru'nun cezaları sona ererken, sakatlığı bulunan Lopes'ten de iyi haber geldi. Son karşılaşmada boğaz enfeksiyonu nedeniyle forma giyemeyen Portekizli sağ bekin iyileştiği öğrenildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:08
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Hedefimiz 7’de 7 haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN