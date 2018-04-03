Yola devam kararı alındı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Yola devam kararı alındı!

    Yola devam kararı alındı!

    'ye 5-0 yenildikleri maçtan sonra ayrılma kararı alan Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, yönetim ile yaptığı toplantıdan sonra yola devam kararı aldı.

    'ye 5-0 yenildikleri maçtan sonra ayrılma kararı alan Kayserispor Teknik Direktörü Sumudica, yönetim ile yaptığı toplantıdan sonra yola devam kararı aldı.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:21
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