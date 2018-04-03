Sumudica: Bu şekilde çalışmaya devam edemem
Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, 5-0’lık Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Bu şekilde çalışmaya devam edemem” dedi.
Bu şekilde çalışmaya devam edemeyeceğini kaydeden Sumudica, hak etmediği parayı kazanmak istemediğini kaydetti. Sumudica, şunları söyledi:
"Bu akşam düşüneceğim. Bu şekilde çalışmaya devam edemem. Dürüst bir insanım. Hak etmediğim parayı kazanamam. Her zaman yüzüne konuşan biriyim. Hiçbir zaman birinin arkasından konuşmadım. Bugün gerçekten benim için çok büyük bir utanç oldu. Bugün takımın neredeyse yarısı oynamadı. Takımın yarısı eksikti. O yüzden 3'lü stoper düşündüm. Bence bu sistemin bir hatası değil. Kendimi Türkiye'de çok iyi hissettim. Çok sevdiğim bir ülke. Başkanla bir toplantımız olacak. Çünkü yüreğimde bir acı var. Futbolu gerçekten çok seviyorum. Bazen hatalar yapabiliyorum."
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:49
-
İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
Toplam 1
Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
-
Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
Toplam 1
Yorum
bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
-
Galatasaray seyircisi rekor kırdı
Toplam 3
Yorum
Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
Sumudica: Bu şekilde çalışmaya devam edemem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.