Bu isimler çıldırttı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Bu isimler çıldırttı!

    Bu isimler çıldırttı!

    Futbol dünyasının olmazsa olmazı elbette transfer dönemi. Ancak bu dönem zaman zaman taraftarları kızdırabiliyor. İşte yaptıkları transferler ile taraftarlarını çıldırtan isimler...

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 19:41
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