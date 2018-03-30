Özel öğrencilerden moral ziyareti – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Özel öğrencilerden moral ziyareti

    'de öğrencilere eğitim veren Merkezi öğrencileri F.Bahçe maçı öncesi 'a moral ziyaretinde bulundular.

    'de öğrencilere eğitim veren Merkezi öğrencileri F.Bahçe maçı öncesi 'a moral ziyaretinde bulundular. Özel öğrenciler futbolcular ve kulüp başkanı Erol Bedir ile hatıra fotoğrafı çektirdiler. 22 öğrenciye Kayserispor kaşkolu da hediye edildi.
    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:44
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