Sumudica’dan uyarı – Fotomaç – 07 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Sumudica’dan uyarı

    Sumudica’dan uyarı

    ’dan 7 yiyen Karabük’ü ağırlayacak ’de Marius Sumudica, rehavet uyarısı yaptı

    deplasmanından puansız ayrılan 'de gözler sahasındaki Karabük maçına çevrildi. Avrupa'yı hedefleyen sarı-kırmızılılarda Marius Sumudica, ligde kalması mucizelere bağlı rakipleri için oyuncularını uyardı. Zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Rumen çalıştırıcı, "Eğer futbolcularım Karabük'ün G.Saray karşısında aldığı farklı sonucu düşünürlerse yanlış yaparlar. Sezonun ilk yarısı ile 2. yarısını karşılaştırdığımızda ilk yarıda 8 hafta sonunda 14 puan toplamıştık. İkinci yarıda ise henüz 8 puan topladık. Bu maçı da kazanırsak 11 puan toplamış olacağız. Bu da sezonun ilk yarısındaki ivmeyi tekrar kazanmamızı sağlayacak" değerlendirmesinde bulundu.
    1. 07 Mart 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:51
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Sumudica’dan uyarı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN