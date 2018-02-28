Özel çocuklardan ziyaret – Fotomaç – 28 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    28 Şubat 2018, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Özel çocuklardan ziyaret

    Özel çocuklardan ziyaret
    KAYSERİSPOR'un Bursaspor deplasmanı hazırlıklarını izlemeye gelen Melikgazi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri, takıma başarı dilediler. Özel çocuklar, çalışma sonrası futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdiler
    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:26
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Özel çocuklardan ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN