Kayserispor'da Muammer sezonu kapattı!
Kayserispor'un başarılı kalecisi Muammer Yıldırım, omzundan ameliyat oldu.
- 28 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 14:17
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Talisca için Monaco iddiası
Toplam 5
Yorum
forever1903 bonservisini alip senelik 5 milyon teklif edersen belki kalir, yoksa zor, ama bu adamin 40-50 milyonlara satilma imkani var
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Galatasaray Müzesi'ndeki Atatürk'ün mektubu şaibeli!
Toplam 1
Yorum
anl gs ın her seyı saıbelı
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Geceye damga vuran göbek!
Toplam 1
Yorum
pomak konu galatasaray olunca hiç ayrıntı kaçmıyor,nedir bu düşmanlık niçin bunlar oluyor anlamış değilim,tarafsız olun tarafsız..
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