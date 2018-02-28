Kayserispor'da Muammer sezonu kapattı! – Fotomaç – 28 Şubat 2018
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    28 Şubat 2018, Çarşamba
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    'da Muammer sezonu kapattı!

    Kayserispor'da Muammer sezonu kapattı!

    'un başarılı kalecisi , omzundan ameliyat oldu.

    ekiplerinden 'un başarılı file bekçisi , dün omzundan operasyon geçirdi. Operasyonun ardından tedavisi devam eden Yıldırım'ın sezonu kapattığı öğrenildi.

    1. 28 Şubat 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 14:17
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