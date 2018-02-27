"Bursaspor maçını da kazanmak istiyoruz" – Fotomaç – 27 Şubat 2018
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    27 Şubat 2018, Salı
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    " maçını da kazanmak istiyoruz"

    "<a href="/index/bursaspor?id=47aaee74-cf94-4a24-af21-34b9dabf2aa5" class="" rel="tag">Bursaspor</a> maçını da kazanmak istiyoruz"

    'un deneyimli futbolcusu , "Uzun zaman sonra iç sahada maçını kazandığımız için mutluyuz" dedi.

    , ile cuma günü deplasmanda karşılaşacakları mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-kırmızılı futbolcular antrenmanda düz koşu, kondisyon ve çift kale maç yaptılar. Sakatlıkları bulunan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım antrenmanda yer almazken hafif sakatlığı bulunan sol bek Atila Turan salonda çalıştı.

    Soğuk algınlığı nedeniyle dün takımın başında yer alamayan Teknik Direktörü Marius Sumudica'ya bugün yapılan antrenman öncesi serum tedavisi uygulandı. Antrenmanın son dakikalarında sahaya çıkan Sumudica'nın yokluğunda çalışmayı yardımcısı Cristian Petre yönetti.

    DENİZ TÜRÜÇ: "BURSASPOR MAÇINI KAZANMAK İSTİYORUZ"
    Cuma günü ile deplasmanda oynayacakları maç için çalışmalarını sürdüren , önemli olanın takımın galip gelmesi olduğunu söyledi. , "Uzun zaman sonra iç sahada maçını kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyetti. Kazanmamız kadar önemli olan ortaya koyduğumuz futboldu. Önümüzde maçı var. Cuma günü oynanacak olan maçı da kazanmak istiyoruz" diye konuştu.

    ÖZEL ÇOCUKLARDAN KAYSERİSPOR'A ZİYARET
    Öte yandan sarı-kırmızılıların hazırlıklarını izlemeye gelen Melikgazi Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri sporculara başarı dilediler. Kulüp tesislerinde antrenmanı izleyen sporcular çalışma sonrası hatıra fotoğrafı çektirdiler.

    1. 27 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 15:01
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