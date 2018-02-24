Kayseri’de hazır kıta

Avrupa kupalarını hedefleyen Kayserispor’la, tırmanışını sürdürmek isteyen Kasımpaşa, bugün tam kadro Kayseri’de kozlarını paylaşacak

SÜPER Lig'in iki flaş ekibi bugün Kayserispor'la Kasımpaşa, bugün kozlarını Kayseri'de paylaşacak. Her iki takımın da eksiksiz tam kadro sahada yer alacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak. İlk yarıda oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştı.