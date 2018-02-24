Kayseri’de hazır kıta – Fotomaç – 24 Şubat 2018
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    24 Şubat 2018, Cumartesi
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    Kayseri’de hazır kıta

    Kayseri’de hazır kıta

    Avrupa kupalarını hedefleyen ’la, tırmanışını sürdürmek isteyen , bugün tam kadro Kayseri’de kozlarını paylaşacak

    SÜPER Lig'in iki flaş ekibi bugün Kayserispor'la Kasımpaşa, bugün kozlarını Kayseri'de paylaşacak. Her iki takımın da eksiksiz tam kadro sahada yer alacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak. İlk yarıda oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştı.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:21
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