Kayseri’de hazır kıta
Avrupa kupalarını hedefleyen Kayserispor’la, tırmanışını sürdürmek isteyen Kasımpaşa, bugün tam kadro Kayseri’de kozlarını paylaşacak
SÜPER Lig'in iki flaş ekibi bugün Kayserispor'la Kasımpaşa, bugün kozlarını Kayseri'de paylaşacak. Her iki takımın da eksiksiz tam kadro sahada yer alacağı mücadele saat 16.00'da başlayacak. İlk yarıda oynanan maç 1-1 sonuçlanmıştı.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
Toplam 1
Yorum
can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
Toplam 2
Yorum
ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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