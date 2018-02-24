Her şey Avrupa için – Fotomaç – 24 Şubat 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    24 Şubat 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Her şey Avrupa için

    Her şey Avrupa için

    Kayserispor Başkanı , “Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyorum ve ‘her şey Avrupa için’ diyorum” dedi

    SAHASINDA 6, toplamda 2 maçtır kazanamayan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, bugün oynayacakları Kasımpaşa maçının önemine değindi. Bedir, yönetime geldikleri günden bu yana sosyal, sportif ve kurumsallık adına yaşanan başarılara bir yenisini daha eklemek üzere başta Kayserispor taraftarı olmak üzere; teknik heyet, futbolcular ve yerel medyanın büyük çoğunluğu ile kenetlendiklerini belirtti.

    'ÇOK ACI ÇEKECEĞİZ'
    HİÇBİR engelin Avrupa hedefinden kendilerini saptıramayacağını vurgulayan Bedir, "12 maçlık bu periyotta çok zorlu maçlar oynayıp, çok acı çekeceğiz. Bu yolculukta özellikle evimizdeki maçlarda puan vermemek için taraftarımızın 90 dakika yoğun desteğine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyor, 'her şey Avrupa için' diyorum" diye camiadan destek istedi.
    1. 24 Şubat 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Her şey Avrupa için haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN