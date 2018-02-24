Her şey Avrupa için
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, “Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyorum ve ‘her şey Avrupa için’ diyorum” dedi
SAHASINDA 6, toplamda 2 maçtır kazanamayan Kayserispor'da Başkan Erol Bedir, bugün oynayacakları Kasımpaşa maçının önemine değindi. Bedir, yönetime geldikleri günden bu yana sosyal, sportif ve kurumsallık adına yaşanan başarılara bir yenisini daha eklemek üzere başta Kayserispor taraftarı olmak üzere; teknik heyet, futbolcular ve yerel medyanın büyük çoğunluğu ile kenetlendiklerini belirtti.
'ÇOK ACI ÇEKECEĞİZ'
HİÇBİR engelin Avrupa hedefinden kendilerini saptıramayacağını vurgulayan Bedir, "12 maçlık bu periyotta çok zorlu maçlar oynayıp, çok acı çekeceğiz. Bu yolculukta özellikle evimizdeki maçlarda puan vermemek için taraftarımızın 90 dakika yoğun desteğine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyor, 'her şey Avrupa için' diyorum" diye camiadan destek istedi.
'ÇOK ACI ÇEKECEĞİZ'
HİÇBİR engelin Avrupa hedefinden kendilerini saptıramayacağını vurgulayan Bedir, "12 maçlık bu periyotta çok zorlu maçlar oynayıp, çok acı çekeceğiz. Bu yolculukta özellikle evimizdeki maçlarda puan vermemek için taraftarımızın 90 dakika yoğun desteğine ihtiyacımız olduğu da açıktır. Kasımpaşa maçıyla birlikte bu güçlü desteğin ve 3 puan serisinin başlayacağına inanıyor, 'her şey Avrupa için' diyorum" diye camiadan destek istedi.
- 24 Şubat 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:20
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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Yorum
AĞLASARAY penaltı veriyorlar bize vermiyorlar ühüüüüü
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Albayrak: Demek ki aslan kükredi mi...
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can Yenilince miyav, yenince kükredi oluyor zaten bu işler...
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Türk Telekom'da kırmızı kart!
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ömer arkadaşlar araya giren oyuncu belhanda düzeltin lütfen
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