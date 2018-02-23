Kayserispor umutlu – Fotomaç – 23 Şubat 2018
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HEPSİ
    23 Şubat 2018, Cuma
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    umutlu

    Kayseri'de, Marius Sumudica, futbolculardan Umut Bulut, Bıyık ve Kravets birlikte basın toplantısı düzenledi. 12 golle takımın en skoreri olan 34 yaşındaki milli golcü, "Şu anda puan tablosunda yine 5'inci sıradayız. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Çok önemli bir Kasımpaşa maçımız var. Biz bir galibiyet aldıktan sonra gerisinin mutlaka aynı şekilde geleceğine inanıyorum" dedi.

    'TAKIMIN YANINDA OLUN'
    Marius Sumudica ise ilk 5 hedeflerinden şaşmadıklarını vurgulayarak, "Bu hafta Kayseri'de çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bize destek olun ve bizi desteklemeye devam edin. Ligde 5'inci sıradaki yerimizi korumaya devam edeceğiz. Sadece alkışla ve pohpohlamakla takım desteklenmiyor. Herkesin takımın yanında olmasını istiyorum" diye camiaya destek çağrısında bulundu.
    1. 23 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:15
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