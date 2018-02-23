Kayseri'de, futbolculardanvebirlikte basın toplantısı düzenledi. 12 golle takımın en skoreri olan 34 yaşındaki milli golcü, "Şu anda puan tablosunda yine 5'inci sıradayız. Hedeflerimiz aynı şekilde devam ediyor. Çok önemli birmaçımız var. Biz bir galibiyet aldıktan sonra gerisinin mutlaka aynı şekilde geleceğine inanıyorum" dedi.Marius Sumudica ise ilk 5 hedeflerinden şaşmadıklarını vurgulayarak, "Bu hafta'de çok önemli bir maç bizi bekliyor. Bize destek olun ve bizi desteklemeye devam edin. Ligde 5'inci sıradaki yerimizi korumaya devam edeceğiz. Sadece alkışla ve pohpohlamakla takım desteklenmiyor. Herkesin takımın yanında olmasını istiyorum" diye camiaya destek çağrısında bulundu.