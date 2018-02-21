Kayserispor, hazırlıklarını hızlandırdı
KAYSERİSPOR, cumartesi günü evinde oynayacağı Kasımpaşa maçı için çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek olan Sarı-Kırmızılılar, çalışmalarına kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Marius Sumudica nezaretinde düz koşu ve kondisyon çalışması ile başlayan antrenmanın ikinci kısmında futbolcular çift kale maç ve pas çalışması yaptılar. Dün sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı çalışan Kana Bıyık ve Oleksandr Kucher bugün takımla birlikte çalıştı. Sarı-Kırmızılılarda omzunda lif yırtığı bulunan kaleci Muammer Zülfikar Yıldırım dışında eksik bulunmuyor. Kayserispor, perşembe ve cuma günü taktik çalışması yapacak.
- 21 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 15:38
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ESPN yorumcusu Quique Wolff, Beşiktaş'ı değerlendirdi
Toplam 33
Yorum
Senol hariç herkes Sezon basindan beri herkes ayni seyi görüyor söylüyor ama ne yapacan laz inadi iste... Hoca resmen BJK'dan gitmek istiyor belli.
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Hırvat basınından şok ifade: "Hain..."
Toplam 8
Yorum
karakartal Kimse saman altında su aramasın.Vida kendisi topa daha yakınken topu Leva'ya kaptırınca son çare profesyönelce indirdi.Leva gitse goldü
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Benfica'dan Beşiktaş'a son teklif!
Toplam 7
Yorum
WOLVERİNE82 eğerki teklifler doğru ise en güzeli 12-14 artı 30 pay olanı ama bizim başkan onu 10 milyon artı 15 pay olarak ayarlar
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