Kasımpaşa maçı biletleri yarın satışa sunulacak
Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Kayserispor-Kasımpaşa maçı biletleri yarın satışa sunulacak.
Bilet fiyatları şu şekilde;
Kuzey ve Güney Kale Arkası 10 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Batı Tribünü 30 TL ve Misafir Tribünü 10 TL.
- 20 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 16:22
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2018 kabusu
Toplam 3
Yorum
ERAY Haha senenin en komik yorumu. Ersun'un kıymetini bilememişiz. Hahaha
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Tudor'un suçu neydi?
Toplam 26
Yorum
UA Terimi sezon sonu şutlarlar.Takımdada bir şey yok.Toplama bir takım.Her maç bir yıldız çıkarıyor diğer maçlarda o yıldız kayıp.Örnek:Ciğerci
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Önce kafada yenecek
Toplam 18
Yorum
UZMAN ANALİST TFF VE MHK YA SESLENİYORUM BJK-FB MAÇININ HAKEMİ KİM OLURSA OLSUN HAKEMDE YANDI SİZDE ONUN İÇİN YABANCI HAKEM GETİRİN DEMEDİ DEMEYİN
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