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    20 Şubat 2018, Salı
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    maçı biletleri yarın satışa sunulacak

    Kasımpaşa maçı biletleri yarın satışa sunulacak

    'in 23. haftasında oynanacak olan - maçı biletleri yarın satışa sunulacak.

    'de , ligin 23. haftasında Kadir Has Stadı'nda 'yı konuk edecek. 24 Şubat Cumartesi saat 16:00'da oynanacak olan karşılaşmanın maç biletleri ise yarın saat 14:00'de satışa sunulacak.

    Bilet fiyatları şu şekilde;
    Kuzey ve Güney 10 TL, Doğu Tribünü 20 TL, Batı Tribünü 30 TL ve Misafir Tribünü 10 TL.

    1. 20 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 16:22
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