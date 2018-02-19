Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor
Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Antalyaspor yenilgisine rağmen ligdeki ilk 5 hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.
Başkan Bedir, ''Ligin boyu kısaldı. Özellikle düşme hattındaki takımlar can havliyle olağanüstü performans ve direnç ortaya koyuyor'' dedi.
Süper Lig'in özellikle 2. yarıda sürprizlere gebe olduğuna değinen Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Antalyaspor maçı zor geçti. Deplasmanda bu kez biz goller kaçırdık, onlar attı. Ev sahibi takım için ölüm kalım maçıydı. İstemediğimiz bir yenilgi aldık. Ancak, bunun telafisi mümkün. 2'nci yarıda takımlar noksanlarını giderip, ara transferle kadrolarını güçlendirdi. Süper Lig ekipleri birbirini daha iyi tanıma olanağı buldu. Bu çerçevede her takım, rakibini yenebilecek güce kavuştu. Özellikle kümede kalma mücadelesi veren takımlar daha fazla direnç göstermeye başladı. Puan cetvelinin alt sıralarındaki takımların gösterdiği olağanüstü bu çaba da puan cetvelini ister istemez etkiledi. Bize gelince, hedef olarak koyduğumuz ilk 5 içinde olmayı sürdürmek ve rahat bir nefes almak için Kasımpaşa karşılaşmasını kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 11:49
-
3 yıl sonra asist yaptı
Toplam 1
Yorum
Aslan ILK DEVRE ORTASAHADA SÜPER ISLER YAPTI HOCA SERDARA KIZDI 2.DEVRE DONKU DEFANSA CEKEREK HARAKIRI YAPTI KIZMAYACAKSIN YANLIS YAPTIN F.TERIM
-
Ben de geliştim
Toplam 12
Yorum
ÇUKUR Adam hakkıını savunuyor siz algı operasyonu diyorsunuz niye sussun haklıysanız sizde susmayın adam haksızlığa karşı bunun sorumlusu mhk
-
Albayrak'tan F.Bahçe'ye gönderme
Toplam 14
Yorum
recep kardes,o vakit degerli yöneticimizin gözüne toz kactiydi.Ondan görememistir.Yoksa kendi lehine olanlari da dürüstce itiraf eder.Her daim...
Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.