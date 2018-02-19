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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor

    Kayserispor'un ilk 5 hedefi sürüyor

    Kayserispor Kulübü Başkanı , Antalyaspor yenilgisine rağmen ligdeki ilk 5 hedeflerinden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

    Başkan Bedir, ''Ligin boyu kısaldı. Özellikle düşme hattındaki takımlar can havliyle olağanüstü performans ve direnç ortaya koyuyor'' dedi.

    'in özellikle 2. yarıda sürprizlere gebe olduğuna değinen Kayserispor Başkanı , ''Antalyaspor maçı zor geçti. Deplasmanda bu kez biz goller kaçırdık, onlar attı. Ev sahibi takım için ölüm kalım maçıydı. İstemediğimiz bir yenilgi aldık. Ancak, bunun telafisi mümkün. 2'nci yarıda takımlar noksanlarını giderip, ara transferle kadrolarını güçlendirdi. Süper Lig ekipleri birbirini daha iyi tanıma olanağı buldu. Bu çerçevede her takım, rakibini yenebilecek güce kavuştu. Özellikle kümede kalma mücadelesi veren takımlar daha fazla direnç göstermeye başladı. Puan cetvelinin alt sıralarındaki takımların gösterdiği olağanüstü bu çaba da puan cetvelini ister istemez etkiledi. Bize gelince, hedef olarak koyduğumuz ilk 5 içinde olmayı sürdürmek ve rahat bir nefes almak için Kasımpaşa karşılaşmasını kazanmak istiyoruz'' diye konuştu.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:49
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