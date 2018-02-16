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    16 Şubat 2018, Cuma
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    ’de tek eksik Lopes

    <a href="/index/kayseri?id=c9663aa6-ed17-493f-b199-536357c01b88" class="" rel="tag">Kayseri</a>’de tek eksik Lopes
    deplasmanında ter dökecek , yarınki maç için hazırlıklarını sürdürdü. Avrupa'yı hedefleyen sarı-kırmızılılarda cezalı olan 29 yaşındaki Portekizli sağ bek Lopes dışında eksik yok.
    1. 16 Şubat 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 00:44
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