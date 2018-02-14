Kayserispor’da Antalyaspor mesaisi başladı

Salonda yenileme ve güçlendirme çalışması yapan sarı-kırmızılılarda Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Antalyaspor çalışmalarına başladık. Önümüzde 13 maç kaldı. O 13 maç final niteliğinde. Finale yaklaştıkça maçlar daha da zorlaşıyor" diye konuştu.



Takımın iç sahada uzun süre galibiyet alamaması üzerine sorulan soruya Sumudica, "Ben böyle sonuçlar almaya devam edeceğim çünkü 5'inci sırada kalmak istiyorum" dedi.