Kayserispor’da Antalyaspor mesaisi başladı
Spor Toto Süper Lig'in 22'nci haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Kayserispor, bur günlük iznin ardından hazırlıklarına başladı.
Salonda yenileme ve güçlendirme çalışması yapan sarı-kırmızılılarda Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica açıklamalarda bulundu. Sumudica, "Antalyaspor çalışmalarına başladık. Önümüzde 13 maç kaldı. O 13 maç final niteliğinde. Finale yaklaştıkça maçlar daha da zorlaşıyor" diye konuştu.
Takımın iç sahada uzun süre galibiyet alamaması üzerine sorulan soruya Sumudica, "Ben böyle sonuçlar almaya devam edeceğim çünkü 5'inci sırada kalmak istiyorum" dedi.
- 14 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:03
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Sakat sakat 12 km koştu
Toplam 2
Yorum
Taner39 Gullianolu F:Bahçe mükemmel.İnşallah bir daha sakatlık yaşamaz.Gullianolu F.Bahçe kolay kolay maç kaybetmez.Derbilere 1-0 önde başlar.
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Konya, Bayern Münih’e güveniyor
Toplam 4
Yorum
bjkli üzgünüm :)
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Koşarak kazandı
Toplam 1
Yorum
UZMAN ANALİST GÖRÜYORSUNUZ NE KADAR ÇOK KOŞMUŞ PRES YAPMIŞ FENER. GÜYA BAŞAKŞEHİR OYNAMAMIŞ ESAS FENER OYNATMAMIŞ. ABDULLAH AVCI İYİKİ GS Lİ YOKSA YANDIK
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