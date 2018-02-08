Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarına başladı
Kayserispor, pazar günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Teleset Mobilya Akhisarspor ile berabere kalarak kupada saf dışı kalan Kayserispor, ara vermeden hafta sonu karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçına odaklandı.
Antrenmandan önce futbolcuları ile konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor maçlarını değerlendirerek bu hafta karşılaşacakları Sivasspor maçı hakkında konuşma yaptı. Kupa maçında oynayan futbolcular düz koşunun ardından salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise düz koşu sonrası kondisyon çalışması yaptılar.
Ayrıca sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ile Deniz Türüç düz koşu yaptı.
- 08 Şubat 2018, Perşembe
- Güncelleme: 17:06
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Oğuzhan, Arsenal'i istiyor!
Toplam 15
Yorum
santraforvet Çok değerli ama fiziği hala zayıf İngilteredeki bir takıma 1 sene kiralık verilse kuvvetlenir daha iyi bir duruma gelebilirdi
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 4
Yorum
Hiç İnandırıcı Değil. Bence asıl bu açıklamalar gerçeği yansıtmamaktadır. Her zaman olduğu gibi bu yıl da MHK ve hakemler lige bir düzen vermektedirler. Yemiyoruz
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MHK'dan Fenerbahçe'ye cevap!
Toplam 4
Yorum
Barış ulusoy Acaba kendi söylediklerine kendi inanıyor mu çok merak ediyorum:)))
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