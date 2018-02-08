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    08 Şubat 2018, Perşembe
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    , Sivasspor hazırlıklarına başladı

    Kayserispor, Sivasspor hazırlıklarına başladı

    , pazar günü evinde oynayacağı Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı.

    çeyrek final maçında ile berabere kalarak kupada saf dışı kalan , ara vermeden hafta sonu karşılaşacağı Demir Grup Sivasspor maçına odaklandı.

    Antrenmandan önce futbolcuları ile konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica, Galatasaray, Teleset Mobilya Akhisarspor ve Osmanlıspor maçlarını değerlendirerek bu hafta karşılaşacakları Sivasspor maçı hakkında konuşma yaptı. Kupa maçında oynayan futbolcular düz koşunun ardından salonda çalıştı. Diğer futbolcular ise düz koşu sonrası kondisyon çalışması yaptılar.

    Ayrıca sakatlıkları bulunan Tiago Lopes ile Deniz Türüç düz koşu yaptı.

    1. 08 Şubat 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:06
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