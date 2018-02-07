Yarı final aşkına
A Spor ekranlarında 1-0’lık yenilginin rövanşında Akhisar’ı ağırlayacak sarı-kırmızılılarda Başkan Erol Bedir, “Takımı ile tek yürek olacak taraftarımız yarı final için belirleyici unsur olacak” dedi
ZİRAAT Türkiye Kupası'nda nefesleri kesecek çeyrek final rövanş maçında Kayserispor, 1-0'lık yenilginin rövanşında bugün Akhisar'ı konuk edecek. Süper Lig'de flaş sonuçlara imza atan sarı-kırmızılılar, kupada da oldukça iddialı. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, hem kupada hem de ligdeki kritik maçlar öncesi taraftarlarına çağrıda bulundu. 20 günde 6 maçlık periyodun son 2 karşılaşmasına çıkacaklarını belirten Bedir, "Büyük taraftarımızın da desteği ile tur için yeterli skoru bulmak zorundayız. 90 dakika veya duruma göre 120 dakika takımı ile tek yürek olacak taraftarımızın yarınki maçta belirleyici unsur olacağını düşünmekteyiz" diye futbolseverlerden destek istedi. Başak şehir 'le birlikte 18'le deplasmanda en çok puan toplayan takım olduklarına vurgu yapan Bedir, "Önce kupada Akhisar maçı için, sonra Pazar günü Sivasspor lig maçı için bütün Kayseri'nin seferber olması ve takımlarını desteklemesi en büyük dileğimiz ve talebimizdir" dedi.
- 07 Şubat 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 00:06
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
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ses başakşehir alırsa ben şüphelenirim,anlaşmalı gitti,anlaşmalı geldi diye.
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Galatasaray'da kupa maçı hazırlıkları başladı
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Aslan KALEDE CARRASSO MUHAKAK OYNAMALI
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Galatasaray, Avrupa Kupası'na mağlubiyetle veda etti
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Aslan HIC GALIP GELDIGI YOKKI!
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