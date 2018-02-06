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    06 Şubat 2018, Salı
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    Önce ilk 8 sonra zirve

    Önce ilk 8 sonra zirve
    Osmanlı deplasmanında zaferi getiren Deniz Türüç, Sivasspor maçı öncesi takımın hedefleri konusunda camiaya umut verdi. Milli futbolcu, "Biz ligi ilk 8 içinde bitirmek istiyoruz, bunu başarabilirsek sonrasında hedefimiz üst sıralar olacak. Biz maç maç bakıyoruz bunu da söyleyelim. Biz iyi bir takımız, böyle olunca ben de iyi oluyorum, öncelikle takım arkadaşlarımla beraber 'de hedeflerimize ulaşmak istiyorum" ifadelerini kullandı.
    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:36
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