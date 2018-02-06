Haftanın kazananı Kayserispor
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk mücadelesi ile Avrupa kupalarına katılma yolunda uğraş veren ilk 7 ekip arasında galibiyet alan tek takım Kayserispor oldu. Sarı-kırmızılılar, dördüncü sıradaki Beşiktaş ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.
EN KARLISI KAYSERİSPOR
Potada bulunan ekiplerin kayıplar yaşadığı bu haftayı en iyi değerlendiren takım ise Kayserispor oldu. Söz konusu müsabakaların yanında sarı-kırmızılıları yakından ilgilendiren bir başka karşılaşma da Trabzonspor - Göztepe mücadelesiydi. Başkent'te Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Kayseri, golsüz beraberlikle sona eren bu maçın ardından puanını 34 yaparak 5. sıraya yükseldi. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Sumudica'nın takımı, dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ile 3, üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ile de puan farkını 4'e indirdi. Anadolu ekibi, böylece Avrupa kupalarında yer alma şansını arttırmış oldu.
Kayserispor, haftaya evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Beşiktaş da Karabükspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise lider Başakşehir'e konuk olacak.
- 06 Şubat 2018, Salı
- Güncelleme: 11:32
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Böyle gitmez
Toplam 12
Yorum
oezel Yönetimlerimizle, teknik direktörlerimizle, kısaca elbirliğiyle bitirdik Gomis'i. Hayırlısı bakalım...
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Cenk Tosun'dan geri dönüş sinyali
Toplam 2
Yorum
BİR DOST Cenk akıllı ol ve kendini ispatla. Emeğini kazan. Cesur ol, korkunun ecele faydası yok. Var gücünle mücadele et ve TÜRKİYE nin gururu ol
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Efsane Yattara tribündeydi
Toplam 2
Yorum
berkant yattaranın ölüsü yeter
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