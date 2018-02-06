CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Şubat 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Haftanın kazananı

    Haftanın kazananı Kayserispor

    Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında şampiyonluk mücadelesi ile Avrupa kupalarına katılma yolunda uğraş veren ilk 7 ekip arasında galibiyet alan tek takım oldu. Sarı-kırmızılılar, dördüncü sıradaki ile arasındaki puan farkını da 3'e indirdi.

    Süper Lig'de geride bıraktığımız 20. hafta yaşanan puan kayıpları ile dikkat çekti. Şampiyonluğun güçlü adaylarından , Konya deplasmanında iki puan bırakırken, en yakın takipçisi Galatasaray ise Sivas'tan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı ve liderlik şansını değerlendiremedi. Rakiplerinin puan kayıpları yaşadığı haftada evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayan Fenerbahçe, oynadığı güzel futbola rağmen sahadan 1 puan ile ayrıldı. Son iki sezonun şampiyonu da deplasmanda karşılaştığı Bursaspor ile 2-2 berabere kalarak, İstanbul'a 1 puan ile döndü.

    EN KARLISI KAYSERİSPOR
    Potada bulunan ekiplerin kayıplar yaşadığı bu haftayı en iyi değerlendiren takım ise oldu. Söz konusu müsabakaların yanında sarı-kırmızılıları yakından ilgilendiren bir başka karşılaşma da Trabzonspor - Göztepe mücadelesiydi. Başkent'te Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Kayseri, golsüz beraberlikle sona eren bu maçın ardından puanını 34 yaparak 5. sıraya yükseldi. Sezonun ilk yarısında gösterdiği performansı ikinci yarıda da sürdürmek isteyen Sumudica'nın takımı, dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ile 3, üçüncü sırada bulunan Fenerbahçe ile de puan farkını 4'e indirdi. Anadolu ekibi, böylece Avrupa kupalarında yer alma şansını arttırmış oldu.

    Kayserispor, haftaya evinde Sivasspor ile karşılaşacakken, Beşiktaş da Karabükspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise lider Başakşehir'e konuk olacak.

    1. 06 Şubat 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Haftanın kazananı Kayserispor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN